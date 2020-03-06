Хабаровские спасатели не нашли людей в провалившейся под лёд машине

Спасатели под Хабаровском не обнаружили тела людей в автомобиле, который провалился под лёд на реке Амур. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.

— Было совершено три спуска, в ходе которых обследованы само транспортное средство и дно реки Амур рядом с ним. Внутри автомобиля людей не обнаружено, — говорится в сообщении.

Проведение поисковых мероприятий приостановили до выяснения новых обстоятельств.

Ранее Лайф сообщал, что под Хабаровском на реке Амур под лёд провалился автомобиль УАЗ. По словам очевидцев, в салоне находилось два человека, которые не сумели оттуда выбраться.