Ковальчук забросил первую шайбу за "Вашингтон"

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук в гостевом матче регулярного чемпионата против команды "Нью-Йорк Рейнджерс" отметился дебютным голом за "столичных". Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась победой клуба "Рейнджерс" в овертайме со счётом 6:5.

Ковальчук открыл счёт своим голам за "Вашингтон" на 12-й минуте второго периода, броском в касание отправив шайбу в девятку ворот российского голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева.

Также в составе "Кэпиталз" очередной дубль оформил капитан команды Александр Овечкин, отличившийся на 50-й и 60-й минуте матча. Нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком. Главным же героем этой встречи стал форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад, забросивший пять шайб, включая победный гол в овертайме.

MIKA ZIBANEJAD DOES IT AGAIN!



FIFTH GOAL OF THE NIGHT!



OVERTIME WINNER!



UNBELIEVABLE! HISTORY UNFOLDING RIGHT IN FRONT OF OUR EYES!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/HQwKaMOvKp — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 6, 2020

Регулярный чемпионат НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Вашингтон Кэпиталз" — 6:5 ОТ (1:1; 2:2; 2:2; 1:0)