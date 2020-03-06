В "Роскачестве" рассказали, как не купить вялый веник вместо роскошного букета

В преддверии празднования Международного женского дня специалисты "Роскачества" рассказали, как не попасться на уловки продавцов и приятно удивить женщин красивым, качественным и долговечным букетом. Советы экспертов опубликовали на сайте организации.

Первым делом специалисты посоветовали покупателям определиться, какой именно букет им нужен. Они предупредили, что при покупке готовых корзин или букетов есть риск приобрести цветы не первой свежести, так как от них чаще всего именно так и избавляются недобросовестные продавцы.

— Например, они могут обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, добавлять в воду химические вещества, маскировать изъяны, собирая увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными, заматывая бутоны бумагой или тканью, декорируя блёстками и красителями, — говорится в сообщении.

При составлении композиции эксперты советуют смешивать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как такие букеты будут дольше радовать представительниц прекрасного пола.

— Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми — такие уже не распустятся. Как и те, что расположены у головок уже распустившихся цветов, — уточнили в "Роскачестве".

Также следует проверить, насколько плотно чашелистик прилегает к бутону и свежий ли он. Если нет, то, скорее всего, цветок уже распустился, просто с него оборвали завядшие лепестки. Если бутон стянут резинкой (касается тюльпанов) или прикреплён липкой лентой (касается гербер), а на его поверхности есть пятна или полосы — видимо, перед вами цветочный ветеран. Покупать такие цветы не рекомендуется.

Рассказать о возрасте цветов могут и стебли. Если они упругие, мясистые, без видимых повреждений и пятен, то, скорее всего, цветы свежие. А вот если срез почернел, а нижние листья подгнили — растения явно слишком много времени провели в воде. Жёлтый срез и сухие листья, напротив, говорят о долгом времени без влаги.

— Возьмите цветок за кончик стебля — он не должен наклониться. Взмахните им слегка, чтобы проверить, целый ли стебель. Иногда поломанные могут маскировать иголками и булавками, — предупреждают специалисты.

Если вы дарите букет человеку, который их не просто любит, но и разводит дома в горшках, то убедитесь, что на вашем подарке нет насекомых, поскольку это может быть опасно для комнатных растений.

Для того чтобы цветы как можно дольше радовали своего владельца, перед тем как поставить их в вазу, необходимо обновить срез, после чего сразу же опустить его в воду. Причём для роз или лилий она может быть прохладной, а для тюльпанов можно добавить в вазу лёд. Исключение — герберы, которым нужна тёплая вода. Сирень и хризантемы и вовсе лучше ставить в горячую.

Ранее Лайф сообщал, что психологи рекомендуют покупать любимым женщинам в подарок не только цветы.