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Работу шахты "Воркутинская" в Коми приостановили после выброса метана

Угрозы взрыва нет.

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Работу шахты "Воркутинская" в Коми приостановили после выброса метана. Об этом Лайфу сообщили представители компании "Воркутауголь".

Угрозы взрыва нет. Никакого взрыва не было, это просто выброс метана. При такой его концентрации образуется атмосфера, при которой трудно дышать. Двое успели выбраться, а ещё двое — нет. Их личности пока не известны, — отметил собеседник Лайфа.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В компании подчеркнули, что окажут поддержку родным погибших.

Ранее сообщалось, что в результате скачка метана и последующего скопления газа в шахте "Воркутинская" в Республике Коми погибло два человека. В момент инцидента в забое шахты находились четверо горняков.

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