Работу шахты "Воркутинская" в Коми приостановили после выброса метана

— Угрозы взрыва нет. Никакого взрыва не было, это просто выброс метана. При такой его концентрации образуется атмосфера, при которой трудно дышать. Двое успели выбраться, а ещё двое — нет. Их личности пока не известны, — отметил собеседник Лайфа.