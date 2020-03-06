Работу шахты "Воркутинская" в Коми приостановили после выброса метана. Об этом Лайфу сообщили представители компании "Воркутауголь".
— Угрозы взрыва нет. Никакого взрыва не было, это просто выброс метана. При такой его концентрации образуется атмосфера, при которой трудно дышать. Двое успели выбраться, а ещё двое — нет. Их личности пока не известны, — отметил собеседник Лайфа.
В компании подчеркнули, что окажут поддержку родным погибших.
Ранее сообщалось, что в результате скачка метана и последующего скопления газа в шахте "Воркутинская" в Республике Коми погибло два человека. В момент инцидента в забое шахты находились четверо горняков.
Авторы
София Алабина
Шайдуллина Кристина