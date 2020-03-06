Овечкин вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ

В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме уступил команде "Нью-Йорк Рейнджерс" — 5:6. Российский капитан столичного коллектива Александр Овечкин записал на свой счёт очередной дубль и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона, сравнявшись по голам с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком. У обоих хоккеистов в активе по 47 заброшенных шайб.

Ови в середине третьего периода счёт сравнял, а на последней минуте основного времени матча перевёл игру в овертайм: российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев справился с мощным броском защитника "столичных" Джона Карлсона, но перед добиванием Овечкина оказался бессилен.

Теперь на счету Овечкина 705 голов в 1150 матчах, проведённых в НХЛ. От занимающего седьмое место в списке величайших снайперов в истории лиги канадца Майка Гартнера (708 шайб) Александра отделяет три точных попадания. Рекорд принадлежит легенде канадского хоккея Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Вашингтон Кэпиталз" — 6:5 ОТ (1:1; 2:2; 2:2; 1:0)