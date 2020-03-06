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Более 30 человек эвакуировали из отеля в центре Москвы из-за пожара

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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Отель "Неаполь". Фото © Moscow Hotels

По меньшей мере 30 человек эвакуировали из отеля "Неаполь" в центре Москвы после того, как в подвале гостиницы начался пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание произошло в подвальном помещении здания, расположенного в Вознесенском переулке. Пламя охватило деревянные перегородки в помещении площадью пять квадратных метров.

Ещё до того, как на место инцидента прибыли пожарные, администрация гостиницы вывела из здания 38 человек, включая персонал и постояльцев. В результате ЧП никто не пострадал. К настоящему времени спасателям МЧС уже удалось ликвидировать пожар.

Работники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий возгорания. Причина инцидента пока не уточняется. Вероятно, её будет определять специальная комиссия.

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