Лайфу стали известны подробности гибели украинского гроссмейстера и его подруги в Москве

У найденных мёртвыми в квартире на западе Москвы гроссмейстера Станислава Богдановича и его подруги на голове были мусорные пакеты. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным источника, тела убитых обнаружила мать девушки. Пара лежала на кровати, а рядом стоял баллон с каким-то газом. Сейчас он отправлен на экспертизу.

Уточняется, что мать общалась с дочерью последний раз днём 4 марта. На месте происшествия не обнаружено никаких записок.

Напомним, сегодня ночью в Москве нашли тела недавно подвергшегося травле украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его подруги. По предварительным данным, молодые люди отравились веселящим газом.