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От ожирения до онкологии. Диетолог рассказала, чем опасен мармелад

Также специалист объяснила, какому виду сладости лучше отдавать предпочтение.

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Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что, несмотря на то что мармелад принято считать некалорийным, он содержит много сахара.

Следует помнить о том, что при всей полезности отдельных ингредиентов, входящих в состав мармелада, — это, прежде всего, кондитерское изделие, содержащее в своём составе большое количество сахара. Мармелад является лакомством, которое можно позволить себе употреблять в небольшом количестве время от времени, — сказала Стародубова в беседе с агентством "Москва".

Специалист также отметила, что злоупотребление мармеладом, как и другими сладостями, может привести к ожирению, проблемам с сосудами и сердцем, онкологии и массе других проблем со здоровьем. Поэтому диетолог советует отдавать предпочтение фруктово-ягодному мармеладу, который приготовлен из натурального пюре или сока. В нём меньше сахара и красителей.

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