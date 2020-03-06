От ожирения до онкологии. Диетолог рассказала, чем опасен мармелад

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что, несмотря на то что мармелад принято считать некалорийным, он содержит много сахара.

— Следует помнить о том, что при всей полезности отдельных ингредиентов, входящих в состав мармелада, — это, прежде всего, кондитерское изделие, содержащее в своём составе большое количество сахара. Мармелад является лакомством, которое можно позволить себе употреблять в небольшом количестве время от времени, — сказала Стародубова в беседе с агентством "Москва".

Специалист также отметила, что злоупотребление мармеладом, как и другими сладостями, может привести к ожирению, проблемам с сосудами и сердцем, онкологии и массе других проблем со здоровьем. Поэтому диетолог советует отдавать предпочтение фруктово-ягодному мармеладу, который приготовлен из натурального пюре или сока. В нём меньше сахара и красителей.