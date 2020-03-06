"Принадлежите к когорте настоящих героев". Путин поздравил Терешкову с днём рождения

Он пожелал ей успехов, здоровья и благополучия.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 83-летием Валентину Терешкову и отметил её вклад в становление и развитие национальной космической программы. Телеграмму с обращением российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что первая в мире женщина-космонавт "принадлежит к славной когорте настоящих героев", для которых служение Родине "стало делом и смыслом всей жизни".

— Ваши профессиональная биография, личный вклад в становление и развитие национальной космической программы поистине уникальны и достойны самого глубокого признания, — сообщается в послании.