Красноярский экономический форум перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора.

— Форум перенесён на неопределённый срок по рекомендации федеральных органов исполнительной власти, — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняются. Форум должен был пройти в марте.

Напомним, накануне стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году из-за мировой вспышки коронавируса.