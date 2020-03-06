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Красноярский экономический форум перенесли на неопределённый срок

Накануне из-за вспышки коронавируса в мире отменили ПМЭФ-2020.

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Фото © VK / КЭФ 2020

Красноярский экономический форум перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Форум перенесён на неопределённый срок по рекомендации федеральных органов исполнительной власти, — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняются. Форум должен был пройти в марте.

Напомним, накануне стало известно об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году из-за мировой вспышки коронавируса.

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