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В Сочи сгорело два гектара травы и чайных плантаций

Виновника происшествия уже нашли.

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Фото © VK / МЧС России по Краснодарскому краю

Пожарные ликвидировали возгорание в посёлке Головинка в Лазаревском районе Сочи. Об этом рассказали в администрации города.

Пламя охватило около двух гектаров чайных плантаций и лесной подстилки.

Пожар в Головинке полностью ликвидирован, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Как уточняется, инцидент произошёл в посёлке Головинка 5 марта. На место выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что пожар вспыхнул из-за костра в одном из дворов. В МЧС края рассказали, что виновника пожара уже нашли. В его отношении составили административный протокол.

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