В Сочи сгорело два гектара травы и чайных плантаций

Пожарные ликвидировали возгорание в посёлке Головинка в Лазаревском районе Сочи. Об этом рассказали в администрации города.

Как уточняется, инцидент произошёл в посёлке Головинка 5 марта. На место выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что пожар вспыхнул из-за костра в одном из дворов. В МЧС края рассказали, что виновника пожара уже нашли. В его отношении составили административный протокол.