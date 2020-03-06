"Начинает рвать крышу". Парень блогерши, погибшей в бассейне со льдом, рассказал, как простился с возлюбленной

Накануне с девушкой простились в Старом Осколе, откуда она приехала на день рождения блогерши-фармацевта. Бойфренду Натальи Андрею Бойко повезло остаться в живых в тот роковой вечер, однако он тяжело переживает потерю избранницы, с которой встречался несколько лет. Влюблённые вели в "Инстаграме" блог об отношениях ne_norm_para. В нём парень поблагодарил тех, кто пришёл на похороны, и рассказал, что не мог совладать с эмоциями.

Фото © Instagram / ne_norm_para

Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой... казалось, что она даже сжимает её <...> Я успел сделать всё, что хотел, и что она хотела, надеюсь, всё правильно Андрей Бойко

Фото © Instagram / ne_norm_para

По словам Андрея, ему сейчас настолько трудно, что не помогает даже психолог. Парень также отметил, что специалист посоветовал ему вести дневник. При этом блогеру тоже приходится получать негативные комментарии, как и его коллеге Диденко. После гибели возлюбленной Бойко стал гостем шоу Малахова, однако заявил, что пошёл туда не ради денег и ему за участие "не заплатили ни копейки".

После похорон стало чуть легче, но на душе — пустота. Просто чёрная дыра, что ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется рвать, кричать, рассказать обо всём. И психолог говорит писать дневник (или блог). Но сейчас я не в состоянии и не в адеквате. А любое слово, написанное или сказанное мной, воспринимается совершенно по-разному и используется против нас Андрей Бойко

Фото © Instagram / ne_norm_para

По словам знакомого пары, Андрей и Наталья думали о свадьбе, а девушка часто говорила, что мечтает о детях, пишет КП. И их трагическая поездка в Москву могла не состояться. В последний момент у влюблённых сломалась машина, к тому же, предположительно, с Екатериной Диденко они не были знакомы напрямую — с ней дружили их приятели. Однако вмешался злой рок. Они купили билеты на поезд. 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы отмечавшие высыпали в бассейн сухой лёд. Химическая реакция привела к гибели трёх человек, среди которых оказалась и Наталья.

Кто же знал, что так получится! А теперь мы думаем о том, что это были знаки: и машина ни с того ни с сего сломалась, и у самих ребят сомнения были... Знакомый пары