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Житель Ленобласти застрелил незнакомца и скрылся с трупом в багажнике

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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Фото © Shutterstock

В Ленинградской области разыскивают мужчину, который убил незнакомца из пистолета и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 4 марта в коттеджном посёлке Яковлево Выборгского района. По словам бывшей жены злоумышленника, в тот день её подвёз знакомый, и, когда они подъехали к дому, на мужчину напал её экс-супруг. В определённый момент он достал пистолет и выстрелил в водителя, а после погрузил тело в машину и уехал.

Женщина обратилась за медицинской помощью, так как получила небольшие повреждения. Мужчина находится в розыске, а мотивы его нападения неизвестны.

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