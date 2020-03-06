Житель Ленобласти застрелил незнакомца и скрылся с трупом в багажнике

В Ленинградской области разыскивают мужчину, который убил незнакомца из пистолета и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике, сообщает РИА " Новости " со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 4 марта в коттеджном посёлке Яковлево Выборгского района. По словам бывшей жены злоумышленника, в тот день её подвёз знакомый, и, когда они подъехали к дому, на мужчину напал её экс-супруг. В определённый момент он достал пистолет и выстрелил в водителя, а после погрузил тело в машину и уехал.