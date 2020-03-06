Россия направила Италии официальный протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила в Италию официальный протест в связи с обысками в номере биатлониста Александра Логинова и его личного тренера 22 февраля на чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами, — сказала она.

Захарова отметила, что Россия надеется на исчерпывающие меры, принятые Правительством Италии, которые не допустят подобных инцидентов в будущем, а также на то, что виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны.

Напомним, 22 февраля итальянская полиция обыскала номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В постановлении уточнялось, что российского спортсмена подозревают в использовании допинга. Президент Союза биатлонистов России рассказал Лайфу, что также одним из оснований для проверки стала чужая аккредитация Касперовича.