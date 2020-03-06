Лайфу стало известно о состоянии избитого в Москве фельдшера скорой помощи

Сотрудник скорой помощи Андрей Дворников, на которого с кулаками набросился отец маленького пациента, получил сотрясение мозга, рваную рану щеки и перелом лобной кости в результате инцидента. Сам пострадавший ничего не помнит о произошедшем, рассказал Лайфу источник.

МВД проводит проверку по факту конфликта между жителем района Люблино и медиком.

Напомним, Дворников пострадал из-за того, что приехал на вызов к малышке с бронхопневмонией в костюме химзащиты, как положено по предписаниям в связи с распространением коронавируса. Отца девочки это обидело.

Романова Варвара