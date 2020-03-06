Клишас заявил, что поправок в конституцию о недвижимости чиновников не было

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что поправки, запрещающей чиновникам владеть недвижимостью за границей, никогда не существовало. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе её нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются, — сказал Клишас.

Ранее "Ведомости" сообщили, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошёл в проект поправок в Конституцию РФ из-за того, что ряду чиновников придётся уйти с занимаемых постов.

Напомним, ранее в Госдуме поддержали поправки о запрете президенту РФ, руководителям госорганов и главам субъектов России иметь счета и имущество в других странах.