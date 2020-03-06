В Нидерландах зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

В Нидерландах зафиксирован первый случай гибели от коронавируса нового типа CoViD-2019. Об этом сообщает местное издание Trouw со ссылкой на Нидерландский национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды.

Уточняется, что жертвой стал 86-летний мужчина, который скончался в больнице Ikazia в Роттердаме. При этом медики не смогли установить источник инфекции, поразившей этого пациента.

Отметим, что число случаев заболевания в Нидерландах за последние несколько дней возросло с 38 до 82 человек. Большинство инфицированных привезли коронавирус из северной Италии.

Тем временем организаторы песенного конкурса "Евровидение-2020" рассматривают различные возможные сценарии в связи с коронавирусом нового типа, охватившего уже более 80 стран мира. Консультации об этих возможных альтернативах также проводятся с Европейским вещательным союзом (EBU).

— В настоящее время слишком рано комментировать эти возможные сценарии, поскольку они зависят от предстоящих событий. Однако мы по-прежнему нацелены на проведение незабываемого музыкального конкурса "Евровидение", — заявил представитель Фонда общественного вещания Нидерландов (NPO).

Ранее Лайф сообщал, что за сутки во всём мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае.