В Кремле назвали совпадением беседу Путина с Эрдоганом под часами "Переход через Балканы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал совпадением встречу российского лидера Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом в зале с часами "Переход через Балканы". Об этом сообщает "Подъём".

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— Эти часы стоят там 20 лет минимум. Ну, конечно, это совпадение, — сказал Песков.

Ранее пользователи Сети с юмором отреагировали на то, что беседа президентов России и Турции проходила на фоне часов, на которых запечатлён подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в XIX веке.

Напомним, встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошла накануне. По её итогам было принято решение ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе.