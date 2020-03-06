Оргкомитет Кубка "Газпром-нефти" отменяет турнир в 2020 году из-за коронавируса

Оргкомитет ХIV Международного детского хоккейного турнира "Кубок "Газпром-нефти" принял во внимание рекомендации ВОЗ, касающиеся рисков распространения коронавируса, и решил отменить турнир в 2020 году. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь Кубка "Газпром-нефти" Дмитрий Вишняков.

Турнир, в котором принимают участие игроки до 11 лет, планировалось провести с 13 по 17 апреля на олимпийских аренах Сочи. В розыгрыше кубка должны были принять участие 35 команд из 12 стран: Австрии, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и России.

Международный детский хоккейный турнир "Кубок "Газпром-нефти" был учреждён в 2007 году компанией "Газпром-нефть", которая финансирует и организовывает соревнования. Партнёром турнира с 2010 года выступает Континентальная хоккейная лига. Отметим, что с 2018 года "Кубок "Газпром-нефти" является крупнейшим в мире международным некоммерческим детским хоккейным турниром.

Эпидемия коронавируса CoViD-19 внесла значительные коррективы в расписание мероприятий из мира спорта. Так, гран-при Китая "Формулы-1" был перенесён на неопределённый срок, были отменены чемпионат мира по горнолыжному спорту, матч Кубка Дэвиса Китай — Румыния, вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса, Европейский тур по гольфу и многое другое. А ранее Лайф писал, что летние Олимпийские игры и Евро-2020 также оказались под угрозой.