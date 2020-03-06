На Украине назначен исполняющий обязанности генерального прокурора

Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен замглавы ведомства, главный военный прокурор Виктор Чумак. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

— Чумак назначен исполняющим обязанности генпрокурора, — цитирует издание источника.

Виктор Чумак ранее избирался в парламент. В период с 2012 по 2014 год он занимал должность главы Комитета Верховной рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, с 2014 по 2016 год был заместителем главы Комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Кроме того, в марте 2015 года Чумак являлся одним из четырёх официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро. В начале сентября 2019 года государственный деятель был назначен на должность руководителя военной прокуратуры Украины.

Ранее Лайф сообщал, что парламент Украины на заседании Верховной рады выразил недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, в связи с чем чиновника отправили в отставку. Его отстранение от должности поддержал президент Незалежной Владимир Зеленский.

Напомним, украинский лидер назначил Руслана Рябошапку на пост генпрокурора страны в конце августа 2019 года, а уже в конце ноября этого же года к президенту страны обратились с просьбой отправить чиновника в отставку.