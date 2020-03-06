СМИ: Командира "Сомали" Гиви ликвидировали с помощью агента-блондинки

Командира батальона ополчения Донецкой Народной Республики Михаила Толстых, известного как Гиви, устранили в ходе спецоперации, в которой была задействована агент-блондинка. Об этом рассказал якобы сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в интервью Юрию Бутусову, опубликованному на YouTube.

По его словам, после убийства командира Арсения Павлова (Моторолы) Толстых боялся выходить из дома, но он якобы "любил женщин, и ему их привозили". Таким образом, заявил Сугерей, в окружение комбата попала девушка-агент, которая в определённый день заложила взрывчатку в кабинете Гиви.

Однако в СБУ заявили, что Сугерей не является сотрудником спецслужб.

— Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного как Гиви, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины, — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Гиви был убит 8 февраля 2017 года в Макеевке. В Министерстве обороны ДНР обвинили в гибели комбата украинских диверсантов.