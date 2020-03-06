Представлен флагман OPPO, экран которого лучше, чем у Samsung Galaxy S20 Ultra. А стоит дешевле

Представлен флагман OPPO Find X2 с экраном с высочайшим разрешением и сверхбыстрой зарядкой.

Смартфон получил AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Quad HD+ и максимальной частотой обновления 120 Гц. Фишка экрана — возможность выставить максимальные значения разрешения и частоты обновления в отличие от Samsung Galaxy S20.

Фото © OPPO

Ёмкость аккумулятора — 4200 мАч. Его особенность в том, что это две соединённые ячейки, а не монолитная батарея. Кроме того, поддерживается сверхбыстрая зарядка SuperVOOC 2.0 Flash Charge с мощностью до 65 Ватт.

Разъём — USB-C, 2,5 мм нет. Динамики стерео, добавлена технология Dolby Atmos для дополнительного улучшения качества. Процессор — Snapdragon 865, за графику отвечает чип Adreno 650. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Основная камера — тройная. Это широкоугольный датчик, ультраширокоугольный для съёмки с увеличенным углом обзора и телефото для съёмки с увеличением без потери качества. Разрешение — 48+12+13 Мпк, зум двукратный оптический и пятикратный гибридный. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мпк.

Фото © OPPO

Смартфон доступен для предзаказа с 6 по 19 марта. Цена устройства — 72 990 рублей.

На той же презентации показали вторую модель — Find X2 Pro. Её камера стала лучшей по версии DxO Mark, сравнявшись по количеству баллов (124) с Xiaomi Mi 10 Pro и обогнав Huawei Mate 30 Pro 5G.