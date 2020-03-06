Финалист "Лидеров России" стал замглавы Российского энергетического агентства

Новым заместителем генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики России стал финалист конкурса "Лидеры России" Михаил Гузенко. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Ранее Гузенко занимал пост руководителя департамента региональной политики этой организации. А по итогам конкурса "Лидеры России" его наставником стал министр энергетики России Александр Новак.

Помимо старых обязанностей, в которые входит управление имущественным комплексом и развитие филиальной сети агентства, новый замглавы займётся вопросами цифровой трансформации ТЭК России.

Как отметил сам Михаил Гузенко, конкурс позволил ему взглянуть на себя и свою работу "совершенно по-новому".

— Главное, к чему я стремился, — добиться в совместной работе синергетического эффекта, а для этого нужно уметь слушать и слышать, модерировать, лаконично доносить свои мысли и быть убедительным, — рассказал он об участии в "Лидерах России".

Гузенко также добавил, что конкурс даёт возможность познакомиться с новыми людьми — профессионалам своих отраслей.

За два года проведения конкурса "Лидеры России" более 150 участников получили назначения на высокие должности, в том числе на посты федеральных министров и глав регионов.