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Путин рассказал врачам, что регулярно проверяет зрение

Об этом глава РФ заявил во время экскурсии по поликлинике в Иванове.

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Иваново рассказал врачам, что регулярно проверяет остроту зрения.

Фото © LIFE

Во время экскурсии по поликлинике города российского лидера заинтересовал аппарат в кабинете офтальмолога. Путину пояснили, что он предназначен для проверки остроты зрения.

Регулярно проверяю, — отметил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что Владимиру Путину провели экскурсию по новой детской поликлинике в Иванове. Ему показали несколько врачебных кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.

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