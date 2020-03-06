Житель Иванова пожаловался Путину на проблемы с отоплением

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Иваново пообщался с местными жителями, один из которых пожаловался российскому лидеру на проблемы с отоплением.

Мужчина рассказал, что уже десять лет живёт без отопления из-за проблем с газовой трубой. Имея на руках все необходимые документы, он неоднократно обращался к губернатору региона с этим вопросом, однако "получал только отписки".

Путин тут же перенаправил задачу главе Ивановской области Станиславу Воскресенскому и пообещал, что возьмёт ситуацию под личный контроль.

Президент России приехал сегодня в Иваново с рабочим визитом, в ходе которого ему провели экскурсию по новой детской поликлинике.

Авторы