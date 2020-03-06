Путин поздравил женщин с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Ивановской области поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

— В преддверии праздника действительно хотел встретиться с вами, поздравить вас всех. Я ещё буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в СМИ на всю страну. Но тем не менее уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять. И я смотрю, цветы раскупаются активно, просто нарасхват. Тем более что сам праздник будет в выходные, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег поздравляют. И я к этому присоединяюсь, — заявил Путин.

Глава государства напомнил и о том, что Иваново всегда называли городом невест.

— Что меня очень радует: на 18% в Иванове увеличилось количество детей. Это всё же такой очень серьёзный, значимый пункт, хороший показатель, — добавил президент.

По словам Путина, государство старается максимально поддержать семьи с детьми, материнство и детство и постоянно ищет возможности для этого.

— Знаете о большой программе перинатальных центров, которые у нас сейчас практически по всей стране построены, знаете о тех последних предложениях, которые мы вместе с правительством прежнего состава ещё вырабатывали по направлению поддержки семьи. Семей с детьми прежде всего, — добавил он.