Путин рассказал о своих прыжках с парашютом

Президент РФ Владимир Путин 6 марта посетил парашютный завод "Полёт" в Иванове и вспомнил, как сам прыгал с парашютом во время службы.

Осмотрев предприятие в городе невест, глава государства с удивлением подметил, что женский коллектив занимается делом, напрямую связанным с обороноспособностью страны.

Российский лидер признался, что ему было очень интересно ознакомиться с современным процессом производства и сравнить, как оно шагнуло вперёд с тех пор, как он сам прыгал с парашютом во время службы.

— Когда я это делал — прыгал [с парашютом] в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы, — пояснил он.

Путин добавил, что благодаря женщинам производство развивается очень быстро.

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