В Ленобласти задержали мужчину, застрелившего незнакомца и увёзшего его труп в багажнике

В отеле Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве незнакомца и избиении бывшей супруги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

— Оперативники задержали мужчину, в результате действий которого пострадала женщина и погиб мужчина. При себе у него был обнаружен и изъят пистолет, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 4 марта в Ленинградской области. Мужчина застрелил знакомого бывшей супруги, который подвёз её до дома. Его тело он погрузил в багажник своего автомобиля. Также злоумышленник насильно заставил сесть в машину женщину, но она смогла выбраться во время движения.