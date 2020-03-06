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В Ленобласти задержали мужчину, застрелившего незнакомца и увёзшего его труп в багажнике

Также он избил свою бывшую жену.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин (Архив)

В отеле Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве незнакомца и избиении бывшей супруги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Оперативники задержали мужчину, в результате действий которого пострадала женщина и погиб мужчина. При себе у него был обнаружен и изъят пистолет, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 4 марта в Ленинградской области. Мужчина застрелил знакомого бывшей супруги, который подвёз её до дома. Его тело он погрузил в багажник своего автомобиля. Также злоумышленник насильно заставил сесть в машину женщину, но она смогла выбраться во время движения.

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