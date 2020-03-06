В Пятигорске и Самаре стартовали полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства"

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Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" стартовали сегодня в Самаре и Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Чтобы поучаствовать в этом этапе соревнования, в город в Поволжье приехали 99 участников из 19 регионов России, которые показали лучшие результаты в дистанционном тестировании и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

— Самарская область не случайно стала местом проведения полуфинала: в последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаём новые точки притяжения туристов. Нам есть что показать и чем удивить, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в приветственной речи.

В полуфинале в Пятигорске, который также стартовал сегодня, приняли участие 103 конкурсанта из 18 регионов.

— Сегодня индустрия курортов и туризма — одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает всё больше гостей. И я уверен, что конкурс "Мастера гостеприимства" поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае, — рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В конкурсе "Мастера гостеприимства", соорганизатором которого выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), участвуют представители всех 85 регионов России, поступило 20 935 заявок.