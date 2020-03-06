Приехавшие из неблагоприятных из-за CoViD-2019 стран дети будут обучаться в Москве на дому

Учащихся общеобразовательных учреждений Москвы, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией из-за распространения коронавируса, с 10 марта не будут допускать к занятиям. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

Такие дети, как и взрослые, будут вынуждены на протяжении двух недель соблюдать карантин.

— С 10 марта не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, — отметили в сообщении.

Ранее москвичам рассказали, как получить больничный на карантине.