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Приехавшие из неблагоприятных из-за CoViD-2019 стран дети будут обучаться в Москве на дому

Как и взрослые, они будут вынуждены соблюдать карантин.

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Фото © Getty Images

Учащихся общеобразовательных учреждений Москвы, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией из-за распространения коронавируса, с 10 марта не будут допускать к занятиям. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

Такие дети, как и взрослые, будут вынуждены на протяжении двух недель соблюдать карантин.

С 10 марта не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, — отметили в сообщении.

Ранее москвичам рассказали, как получить больничный на карантине.

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