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В Москве отец пытался задушить сына за то, что тот не успел подать документы в вуз

Молодой человек рассказал, что это не первый случай агрессии со стороны родителя.

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Видео © Mash

20-летний Сергей из Москвы рассказал, что его отец пытался задушить из-за того, что он не успел выбрать вуз и подать в него документы для поступления. Об этом сообщает Mash.

Мне надо было за месяц посмотреть институт, куда я собираюсь поступать. Потому что я сейчас в колледже на четвёртом курсе, в этом году диплом. Я не мог посмотреть по времени, потому что у меня курсовые, подготовка к экзаменам, при этом я ещё и работаю, — поделился Сергей.

Молодой человек написал заявление в полицию на отца, так как это уже не первый случай насилия со стороны родителя. По словам Сергея, мужчина унижает и оскорбляет его с 14 лет.

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