В Москве отец пытался задушить сына за то, что тот не успел подать документы в вуз

20-летний Сергей из Москвы рассказал, что его отец пытался задушить из-за того, что он не успел выбрать вуз и подать в него документы для поступления. Об этом сообщает Mash .

— Мне надо было за месяц посмотреть институт, куда я собираюсь поступать. Потому что я сейчас в колледже на четвёртом курсе, в этом году — диплом. Я не мог посмотреть по времени, потому что у меня курсовые, подготовка к экзаменам, при этом я ещё и работаю, — поделился Сергей.