Аналитик рассказал, для чего Путин встретился с лидерами фракций в Госдуме

Также он прокомментировал позицию главы государства относительно досрочных выборов в парламент.

В ходе встречи президента России Владимира Путина с главами фракций в Государственной думе стороны обсудили процесс принятия поправок в конституцию. Об этом в беседе с Лайфом рассказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

По его словам, основные вопросы, которые обсуждались на встрече, — это поправки в конституцию и их поддержка фракциями. В частности, представители коммунистических партий призывали к бойкотированию и голосованию против.

— Президенту важно, что большинство людей, большинство жителей страны поддержали поправки. Ему, конечно, хотелось бы, чтобы и фракции тоже поддержали, потому что за фракциями люди, эти люди голосуют на выборах. Президент добивается максимально широкой поддержки поправок, — подчеркнул Гусев.

Однако Путин обозначил свою позицию, подчеркнул аналитик: он не заинтересован в досрочных выборах в Госдуму, если парламент поддерживает поправки. Так звучит позиция главы государства, и, следовательно, Администрации Президента, и внутриполитического блока Кремля.

— Сейчас больше шансов [у парламента] переизбраться, потому что через год подрастёт новое поколение... Все эти люди будут конкурировать с действующими депутатами, — заключил он.