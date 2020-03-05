Путин проводит встречи с лидерами фракций Госдумы

При этом сейчас ведутся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречи с лидерами фракций Госдумы РФ. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас проводятся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.