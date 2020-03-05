Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2020, 23:12

Путин проводит встречи с лидерами фракций Госдумы

При этом сейчас ведутся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречи с лидерами фракций Госдумы РФ. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас проводятся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.

Ранее российский лидер принял в Кремле президента Турции Реджепа Эрдогана. Главной темой встречи стала ситуация в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.

BannerImage

Фото © Пресс-служба Президента России

Артур Белкин
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar