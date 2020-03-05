Путин проводит встречи с лидерами фракций Госдумы
При этом сейчас ведутся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречи с лидерами фракций Госдумы РФ. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас проводятся индивидуальные беседы, после которых пройдёт общая встреча.
Ранее российский лидер принял в Кремле президента Турции Реджепа Эрдогана. Главной темой встречи стала ситуация в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.
Фото © Пресс-служба Президента России