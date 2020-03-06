В Того подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения опасным коронавирусом зафиксирован в Того, государстве в Западной Африке на побережье Гвинейского залива. Об этом сообщает местное новостное издание Republic of Togo.

Согласно информации портала, речь идёт о 42-летней женщине, которая вернулась в Того через границу с соседним Бенином, перед этим побывав в Германии, Франции и Турции.

Состояние здоровья инфицированной не представляет серьёзной опасности для населения. По данным портала, она пребывает в стабильном состоянии и находится в изоляции в центре лечения инфекционных заболеваний. По словам представителей органов здравоохранения, всех, с кем она контактировала, наблюдают врачи.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Отметим, за прошедшие сутки в мире зафиксирован 2241 новый случай заболевания коронавирусом. При этом в Китае, откуда началось распространение инфекции, выявлено всего 143 заражённых.