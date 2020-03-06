Мальчик из Красноярска получил первую инъекцию самого дорогого в мире лекарства

— Инъекция, на наш взгляд, прошла хорошо. Был масочный наркоз. Я была с ним, пока маска не подействовала. Дальше мне уже пришлось выйти. Вся инъекция снималась на видео. Он проснулся через десять минут. Мы потом полежали у него два часа в палате. Я, супруг и дочка разговаривали с ним, что ему там приснилось, как он себя чувствует, — рассказала Лайфу мама мальчика Светлана Рукосуева.