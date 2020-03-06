Мальчик из Красноярска получил первую инъекцию самого дорогого в мире лекарства

Видео © Instagram/ @dozazazhizn
Добрыня из Красноярска, который родился с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная атрофия (СМА), получил сегодня первую инъекцию самого дорогого в мире лекарства.
— Инъекция, на наш взгляд, прошла хорошо. Был масочный наркоз. Я была с ним, пока маска не подействовала. Дальше мне уже пришлось выйти. Вся инъекция снималась на видео. Он проснулся через десять минут. Мы потом полежали у него два часа в палате. Я, супруг и дочка разговаривали с ним, что ему там приснилось, как он себя чувствует, — рассказала Лайфу мама мальчика Светлана Рукосуева.
Видео © Instagram / @dozazazhizn
По её словам, завтра Добрыня уже поедет вместе с семьёй домой, а спустя две недели его снова ожидают сдача анализов и следующая инъекция. И так до конца жизни.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про историю Добрыни. Мальчик — второй ребёнок с диагнозом СМА. Его старший брат с редким заболеванием умер в феврале, не дождавшись лечения.