Учёные назвали напиток для любой ситуации, который примет решение за вас

Американские психологи проверили, как кофеин влияет на стиль мышления. Результатами своих изысканий они поделились в журнале Consciousness and Cognition.

В ходе опыта они установили, как вещество влияет на конвергентный и дивергентный тип мышления. Первый из них специализируется на решении проблем, второй — на творческих, нестандартных идеях. Последний тип наиболее свойственен творческим личностям.

В ходе эксперимента специалисты отобрали 80 человек, которым ежедневно в случайном порядке давали эквивалентную чашке кофе таблетку кофеина или плацебо. После этого участники исследования проходили тесты на оценку уровней разных типов мышления, рабочей памяти и настроения.

Выпускница Арканзасского университета Дарья Забелина и её коллега Пол Сильвия выяснили, что воображение и память вещество никак не стимулирует, однако помогает сосредоточиться на поиске верного решения задачи и поднимает настроение.

— Двести миллиграммов кофеина значительно улучшили решение проблем, однако не повлияли на творческое мышление, но и не ухудшили ситуацию, так что продолжайте пить кофе, это не помешает вашим способностям, — заверила Забелина.