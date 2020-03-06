Синоптики: Новые температурные рекорды в России не заставят себя ждать

Очередные температурные рекорды ожидают россиян в предстоящие праздничные выходные. Об этом заявили сотрудники центра погоды "Фобос".

— В праздничные дни тёплый воздух из Южной Европы продолжит поступать на Русскую равнину. Обновятся давние температурные рекорды, на Юге установится по-настоящему летняя погода, — говорится в сообщении.

В частности, в столице установится очень тёплая погода, дневная температура будет колебаться от 9 до 11 градусов, однако небо заволокут облака, местами пройдёт небольшой дождь. К выходному понедельнику столбик ртутного термометра снизится до +6...+8 градусов, зато осадков не ожидается.

Тем временем в Северной столице всё наоборот: в выходные будет относительно прохладно — +2…+4 °С, а в понедельник потеплеет до плюс шести, однако погоду немного омрачат небольшие осадки.

— На Русском Севере граница между весной и зимой пройдёт по Полярному кругу: севернее — небольшой мороз и снегопады, южнее — снег с дождём и оттепели, — рассказали метеорологи.

В свою очередь жителям Черноземья метеорологи пообещали до 16 градусов тепла, а в южных — Краснодаре и Ялте — температура поднимется до +20...+24 градусов.

Напомним, синоптики пообещали, что мартовская погода в Москве будет приблизительно на 2–4 градуса выше нормы. Лето, в свою очередь, тоже приятно обрадует россиян. Метеорологи уже предсказали, что в этом году оно будет "малиновым".