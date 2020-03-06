Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны

— Сегодня в вооружённых силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма, — сказал Шойгу.