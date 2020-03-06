НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны

Также министр рассказал об открытии памятника матерям победителей ВОВ.

91
Post cover

Фото предоставлено LIFE

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды девяти женщинам-военнослужащим и гражданским сотрудницам ведомства. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.

Сегодня в вооружённых силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма, — сказал Шойгу.

Фото предоставлено LIFE

Министр также отметил, что в дни празднования 75-летия Победы в ВОВ рядом с музеем "Дорога памяти" откроют памятник матерям победителей в честь женщин, которые ждали мужей с фронта и трудились в тылу.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть