Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды девяти женщинам-военнослужащим и гражданским сотрудницам ведомства. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню.
— Сегодня в вооружённых силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма, — сказал Шойгу.
Фото предоставлено LIFE
Министр также отметил, что в дни празднования 75-летия Победы в ВОВ рядом с музеем "Дорога памяти" откроют памятник матерям победителей в честь женщин, которые ждали мужей с фронта и трудились в тылу.
Иванова Анастасия