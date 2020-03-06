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Путин обсудил с Асадом договорённости России с Турцией по Идлибу

Президент Сирии выразил признательность за поддержку в борьбе с террористами.

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Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским лидером Башаром Асадом, в котором обсудил с ним договорённости, достигнутые в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне, которая состоялась 5 марта. Путин подчеркнул, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в идлибской зоне.

Асад высоко оценил итоги переговоров президентов Турции и России и выразил благодарность и признательность российскому лидеру за поддержку в борьбе с террористами и за усилия по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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