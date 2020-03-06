На Урале пьяный отец сломал руку 4-летнему сыну за рассыпанный сахар

В Челябинской области пьяный отец сломал руку четырёхлетнему сыну из-за того, что ребёнок рассыпал сахар. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на суд Нагайбакского района.

Константин Д. вернулся домой и увидел беспорядок. Сначала он отругал сына, а затем поднял на руки и бросил на пол с высоты своего роста. Также выяснилось, что ранее мужчина уже отбывал срок в тюрьме.

— 42-летнему Д. было известно, что у ребёнка психическое расстройство и он не способен сопротивляться. В ходе процесса мужчина пытался доказать, что сын просто выскользнул у него из рук, — говорится в сообщении.

Суд признал горе-отца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда ребёнку и приговорил его к четырём с половиной годам лишения свободы.