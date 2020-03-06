В Германии коронавирусом заразилось почти 700 человек

В Германии число заражённых коронавирусом за сутки увеличилось более чем на сотню. По данным Berliner Morgenpost, в настоящее время на территории страны выявлено 670 подтверждённых случаев заболевания.

Большинство из них находится в регионе Северный Рейн — Вестфалия, там зафиксировано 358 случаев инфицирования. На втором месте по распространению вируса расположилась Бавария — там 116 заболевших, при этом 14 человек в регионе уже выздоровело.

На данный момент в стране не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Напомним, на данный момент наиболее серьёзная обстановка с коронавирусом в Европе зафиксирована в Италии — там свыше 4,5 тысячи человек заражены, почти 200 погибли.