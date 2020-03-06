Полтонны фруктов привезли студентам, изолированным в общежитии в Петербурге

В закрытое на карантин из-за коронавируса общежитие привезли полтонны фруктов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Вчера всем студентам запретили в ближайшие две недели покидать здание, так как накануне одного из жильцов — итальянского парня — доставили с коронавирусом в Боткинскую больницу. Несмотря на то что всех обеспечили необходимым количеством питания и воды, ребята начали отправлять во внешний мир послания в виде бумажных самолётиков с просьбами прислать еды: пиццу и газировку.

Желание голодающих студентов сбылось, но не совсем так, как они хотели. Вместо итальянского блюда петербургская служба доставки продуктов на свои средства закупила полтонны фруктов — киви, манго, грейпфрутов, мандаринов, бананов — и привезла учащимся.

При доставке продуктов соблюдались все правила безопасности и использовалась шлюзовая система передачи, о которой ранее рассказали в администрации университета.