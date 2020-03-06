"Часы тикают". Зеленский установил дедлайны, после которых Украина может выйти из "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian сказал, что, в случае если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений.

— Часы тикают. <...> Я не потрачу свои пять лет (на президентском посту. — Прим. Лайфа), которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над "Минском". Я не буду так делать, — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что правительство страны может потратить год на то, чтобы добиться каких бы то ни было соглашений, но затем все договорённости должны быть воплощены в жизнь. При этом, по словам украинского лидера, у Киева есть "два или три плана" на случай, если условия соглашений всё же не будут соблюдены в срок.

Как пишет издание, Зеленский ждёт подвижек именно от российской стороны. "Годовой срок" украинский президент отсчитывает от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках встречи "нормандской четвёрки" в декабре минувшего года.

— Мне кажется, что он (Путин. — Прим. Лайфа) меня услышал. У меня есть такое ощущение, и я надеюсь, что оно меня не обманывает, — отметил Зеленский.

Напомним, на переговорах Зеленский заявил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей до проведения выборов в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом решение по границе.