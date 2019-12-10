Путин объяснил важность соблюдения минских соглашений

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Фото © Сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" в Париже заявил о важности соблюдения минских соглашений.

Он подчеркнул, что принципиальное выполнение договорённостей необходимо, поскольку изменение одного пункта повлечёт за собой все остальные.

Российский лидер добавил, что контроль над границей должен быть возвращён Украиной после выборов, а не до.

Ранее Путин заявил о "потеплении" обстановки в отношениях с Украиной.

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