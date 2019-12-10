Путин заявил о "потеплении" обстановки в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.

— Что касается, есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Уже произошёл обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трёх точках. Мы встретились в "нормандском формате" и обсудили широкий круг вопросов и по многим достигли прогресса, — заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам саммита "четвёрки" в Париже.

Ранее Владимир Путин заявил о принятии на встрече документа, который подтверждает безальтернативность выполнения минских договорённостей.