Врач поделился подробностями избиения фельдшера скорой отцом больной малышки

Следственный комитет проведёт доследственную проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к полугодовалому ребёнку с пневмонией, сообщает ГСУ СКР по Москве.

У 23-летнего молодого человека, который только недавно стал работать на скорой, сломан нос, у него также диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Подробности инцидента агентству НСН рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

— Согласно регламенту бригада приехала и стала одеваться в эти балахоны для самозащиты. Папаша рассвирепел: "Что вы тут надеваете, мы что тут — блохастые, чумные и вшивые?" Устроил скандал, избил фельдшера, вытолкал в коридор врача. Парень молодой получил несколько ударов в лицо, у него перелом костей лба, перелом костей носа, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, — рассказал специалист.

Сейчас молодого человека готовят к операции. Его коллега, врач скорой, которая тоже приехала на вызов, получила несколько тычков в спину. Медикам пришлось вызывать полицию и ещё одну бригаду скорой. Фельдшера забрали в больницу, теперь уже в качестве пациента.

— Раньше такие вещи замалчивались. Папаша решил показать своё я. Мы это так не оставим: будем показывать своё я в другом месте — в КПЗ, на нарах, — подытожил Коневский.

Теперь, говорит врач, агрессивному отцу придётся ответить по всей строгости закона.