Боевики в Сирии совершили шесть обстрелов после введения режима прекращения огня

С момента установления режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики совершили шесть обстрелов различных населённых пунктов. Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

— С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённых пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населённых пунктов Кбана (дважды) и Иккопровинции Латакия, — отметил Журавлёв.

Он также призвал командиров незаконных формирований встать на путь мирного урегулирования.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшей двусторонней встрече лидеров России и Турции главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.