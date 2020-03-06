Власти Колумбии сообщили о первом случае коронавируса в стране

Минздрав Колумбии сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, инфицированной оказалась девятнадцатилетняя девушка, которая недавно вернулась из поездки в итальянский Милан. Вскоре после приезда она начала замечать у себя симптомы заболевания и решила обратиться за помощью медиков.

— Национальный институт здоровья подтвердил положительные результаты проб, — указывается в сообщении.

Отмечается, что после обнаружения первого пациента с коронавирусом в стране завершается фаза подготовки к его появлению и начинается этап сдерживания.

Колумбия стала шестой страной в Южной Америке, где была зафиксирована инфекция. Ранее о ней сообщили в Эквадоре, Аргентине, Чили, Перу, Бразилии.

Вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря. Заболевание распространилось более чем в 70 стран мира, инфицировано более 95 тысяч человек, из которых свыше 14 тысяч — за пределами КНР. К настоящему моменту от осложнений, вызванных инфекцией, скончалось более трёх тысяч заболевших, более 50 тысяч смогли побороть болезнь.