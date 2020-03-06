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Ирак сообщил о третьей смерти от коронавируса

Общее число инфицированных в республике достигло 46 человек.

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Фото © Pixabay

Власти Ирака подтвердили третий смертельный случай заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом сообщает информационное агентство INA.

За прошедшие сутки было выявлено восемь новых случаев заражения новым коронавирусом, из них пять — в Багдаде, три — в Сулеймании и один — в Кербеле. Женщина из Кербелы страдала несколькими хроническими заболеваниями и, несмотря на проведённые операции, скончалась, — говорится в сообщении.

Позднее журналистам стало известно ещё об одном случае заражения — в городе Эрбиль. Таким образом, общее количество подтверждённых диагнозов — 46. Успешно справился с заболеванием пока только один человек.

Ранее МИД Ирака расширил список стран, из которых запрещён въезд в республику. В него уже были включены Бахрейн, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Сингапур, Таиланд а также Южная Корея. Теперь к ним добавилась Испания, Нигерия, Турция и Франция.

Ранее Лайф сообщал, что власти Колумбии сообщили о первом случае коронавируса в стране.

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