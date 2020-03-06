Ирак сообщил о третьей смерти от коронавируса

Власти Ирака подтвердили третий смертельный случай заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом сообщает информационное агентство INA.

— За прошедшие сутки было выявлено восемь новых случаев заражения новым коронавирусом, из них пять — в Багдаде, три — в Сулеймании и один — в Кербеле. Женщина из Кербелы страдала несколькими хроническими заболеваниями и, несмотря на проведённые операции, скончалась, — говорится в сообщении.

Позднее журналистам стало известно ещё об одном случае заражения — в городе Эрбиль. Таким образом, общее количество подтверждённых диагнозов — 46. Успешно справился с заболеванием пока только один человек.

Ранее МИД Ирака расширил список стран, из которых запрещён въезд в республику. В него уже были включены Бахрейн, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Сингапур, Таиланд а также Южная Корея. Теперь к ним добавилась Испания, Нигерия, Турция и Франция.

Ранее Лайф сообщал, что власти Колумбии сообщили о первом случае коронавируса в стране.