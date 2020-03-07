Два сотрудника аэропорта Лос-Анджелеса заразились коронавирусом

У двух сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), которые проверяли пассажиров на наличие CoViD-2019 в аэропорту Лос-Анджелеса, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний циркуляр ЦКПЗ при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в Атланте.

Уточняется, что они проверяли и досматривали пассажиров, прибывших из Китая и других стран, где распространяется болезнь, в США. Их поместили на карантин до 17 марта.

В настоящее время на территории Калифорнии из-за коронавируса ведён режим чрезвычайной ситуации. Там заболели несколько десятков человек, в одном случае болезнь обернулась летальным исходом.