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Два сотрудника аэропорта Лос-Анджелеса заразились коронавирусом

Они занимались тем, что досматривали на наличие болезни прилетевших пассажиров.

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Фото © Flickr / Patrick O&#x27;Brien

У двух сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), которые проверяли пассажиров на наличие CoViD-2019 в аэропорту Лос-Анджелеса, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний циркуляр ЦКПЗ при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в Атланте.

Уточняется, что они проверяли и досматривали пассажиров, прибывших из Китая и других стран, где распространяется болезнь, в США. Их поместили на карантин до 17 марта.

В настоящее время на территории Калифорнии из-за коронавируса ведён режим чрезвычайной ситуации. Там заболели несколько десятков человек, в одном случае болезнь обернулась летальным исходом.

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